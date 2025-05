Chega vence círculos eleitorais do estrangeiro e passa a ser líder da oposição

Vão ser conhecidos esta quarta-feira os resultados dos círculos eleitorais da emigração. São, para já, cerca de 300 mil votos. Todavia, até às 17h00, ainda podem chegar mais boletins à FIL, onde está a decorrer a contagem. Com algumas mesas já fechadas, o Chega lidera no círculo da Europa. No círculo de fora da Europa, é a coligação entre PSD e CDS-PP que segue na dianteira.





O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não exclui o cenário de um acordo escrito entre os partidos para garantir a governabilidade.



Em declarações à RTP, o chefe de Estado afirmou ainda que parte sem linhas vermelhas para a segunda ronda de audiências com os três maiores partidos, marcada para quinta-feira.



Já o líder do Chega sublinha que cabe a Luís Montenegro decidir se quer salvar o Partido Socialista. André Ventura respondeu assim ao repto lançado por José Luís Carneiro, candidato à sucessão de Pedro Nuno Santos, que pediu que o partido seja a escolha do próximo governo para negociar uma eventual revisão contitucional.



Entrevistada no podcast da Antena 1 "Política com Assinatura", outra voz do PS, a de Mariana Vieira da Silva, deixou uma questão ao PSD sobre o eventual processo de revisão da Lei Fundamental, defendido pela Iniciativa Liberal e pelo Chega: “Se decidir fazer a revisão constitucional à margem do PS, teria o direito de exigir que o PS viabilizasse orçamento após orçamento nos próximos anos?”.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não exclui o cenário de um acordo escrito entre os partidos para garantir a governabilidade.Em declarações à RTP, o chefe de Estado afirmou ainda que parte sem linhas vermelhas para a segunda ronda de audiências com os três maiores partidos, marcada para quinta-feira.Já o líder do Chega sublinha que cabe a Luís Montenegro decidir se quer salvar o Partido Socialista. André Ventura respondeu assim ao repto lançado por José Luís Carneiro, candidato à sucessão de Pedro Nuno Santos, que pediu que o partido seja a escolha do próximo governo para negociar uma eventual revisão contitucional.Entrevistada no podcast da Antena 1 "Política com Assinatura", outra voz do PS, a de Mariana Vieira da Silva, deixou uma questão ao PSD sobre o eventual processo de revisão da Lei Fundamental, defendido pela Iniciativa Liberal e pelo Chega: “Se decidir fazer a revisão constitucional à margem do PS, teria o direito de exigir que o PS viabilizasse orçamento após orçamento nos próximos anos?”.