Chega/Açores canta vitória após projeção da RTP e Universidade Católica

"Há três anos tínhamos cinco por cento (...), nesta projeção podemos ir entre os oito e os 11 por cento, portanto mais do que duplicámos desde as últimas eleições. Isto só pode ser considerado como uma grande vitória", disse Oliéria Santos aos jornalistas.



"Somos o terceiro partido mais votado, conseguimos alcançar esta posição" e "isto é o resultado árduo de um trabalho de três anos que o Chega fez na rua, com as pessoas", acrescentou.



Os representantes do Chega/Açores mostraram-se confiantes de que vão conseguir eleger mais do que quatro deputados. "A esperança é a primeira que nasce. Nós vamos atingir o maior número de deputados que conseguirmos. Quatro é o mínimo", vincou Oliéria Santos.