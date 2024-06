Cinco nomes escolhidos. PSD, PS e Chega apresentam lista única ao Conselho de Estado

Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, é a novidade nos dois nomes apontados pelos social-democratas. O outro é um repetente: Francisco Pinto Balsemão, ex-primeiro-ministro e antigo presidente do partido.



Do lado do PS, mantém-se Carlos César e entra o secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos.



A representação no Conselho de Estado é uma estreia para o Chega, que avança com o nome do presidente André Ventura.



A votação dos cinco nomes apontados pela Assembleia da República está marcada para a próxima quarta-feira, no Parlamento. O apuramento é feito segundo o método de Hondt, o que significa que deverão ser escolhidos dois nomes do PS, dois indicados pelo Grupo Parlamentar do PSD e um pelo Chega.



Com a entrada dos três novos nomes, saem do Conselho de Estado Manuel Alegre e Sampaio da Nóvoa, do PS, e Miguel Cadilhe, do PSD.