Armindo Monteiro, da Confederação Empresarial de Portugal, considera, em declarações à Antena 1, que esta junção no mesmo Ministério pode ajudar a resolver muitos problemas, numa pasta exigente, tendo em conta a conjuntura europeia.O presidente da CIP considera que o maior desafio do ministro da Economia e da Coesão Territorial, que fica a cargo de Castro Almeida, é garantir que o país não desperdice dinheiro do PRR.