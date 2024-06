CNE pronuncia-se. Governo não pode fazer publicidade indireta em tempo de campanha

É a resposta desta entidade a uma queixa apresentada pelo Partido Socialista, pelo facto de o Governo ter feito várias publicações na internet, em violação da lei eleitoral.No programa da Antena 1, o eurodeputado do PSD Carlos Coelho concorda com a necessidade de não serem publicadas mensagens que possam ser interpretadas como campanha eleitoral indireta, tal como tinha sido referido pelo social-democrata Miguel Macedo, antigo ministro da Administração Interna., de Maria Flor Pedroso, que podem ser ouvidas esta sexta-feira, na rádio pública, após as 10h00.