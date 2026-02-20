CNE remete queixas a vídeo de Catarina Furtado no dia das eleições presidenciais para o Ministério Público

Em causa está um vídeo partilhado nas redes sociais a apelar ao voto num dos candidatos no dia da segunda volta, que valeu à apresentadora dezenas de queixas que foram entregues à Comissão Nacional de Eleições (CNE). Estas queixas seguem agora para o Ministério Público, sob indícios de "propaganda" eleitoral.