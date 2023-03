"Coabitação harmoniosa". Marcelo e Costa assinalam amizade "cada vez mais forte"

, redarguiu Costa, ao ser questionado sobre a relação com Belém.

"É das melhores companhias que qualquer um pode ter, até numa viagem", acrescentou o primeiro-ministro.



No Luxemburgo, após um encontro com a comunidade portuguesa, o presidente da República rejeitou ter atropelado os poderes constitucionais do Governo: "Nem vice-versa,, ou que qualquer um de nós tenha atropelado os poderes dos tribunais"., argumentou Marcelo.

O chefe de Estado admitiu que "é evidente que há divergências", que "são naturais", mas "não têm nada que ver com problemas pessoais".



Quanto ao pacote de apoio às famílias, apresentado no final da semana passada, o presidente da República considerou que surge "num momento em que se sabia que há dinheiro para isso - o défice, de facto, permite isso - e, por outro lado, também em que há noção de que a inflação não está a descer e que os portugueses e as famílias estão a sofrer".

Estas posições seguem-se a uma semana de trocas de recados a propósito do Programa + Habitação, que o chefe de Estado considerou inoperacionável, com o primeiro-ministro a responder e a insinuar que o presidente se pronunciava fora de tempo e ocupava um cargo em que falava mas não fazia.