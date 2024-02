Coligação PSD/CDS/PPM elege dois deputados na Graciosa e PS um

A coligação PSD/CDS/PPM conseguiu 46,23% dos votos, com 1.142 votos, o que resultou na eleição de dois deputados, designadamente João Bruto da Costa e Adolfo Nuno Gregório Vasconcelos, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O PS obteve um mandato, atribuído a José Ávila, tendo registado 43,68% dos votos, com 1.079 votos.

Segunda ilha mais pequena dos Açores em dimensão, a Graciosa teve 3.868 votantes inscritos e registou 2.470 votantes, para um círculo para três mandatos atribuídos.

Em 2020, o PS venceu as eleições na ilha, com 1.200 votos (48,94%), conquistando dois mandatos, e o PSD elegeu um deputado, com 1.053 votos (42,94%).