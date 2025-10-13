Coligação PS/PAN só fala após homologação dos resultados em Braga

"No momento, não será feita qualquer declaração. Vamos esperar pela homologação dos resultados na terça-feira e depois veremos", disse fonte da candidatura à Lusa.

Questionada se considera que poderá ter havido eventuais irregularidades, a fonte não quis comentar.

A candidatura do PS/PAN é encabeçada por António Braga.

O candidato da Coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM) assumiu hoje que venceu as eleições autárquicas realizadas no domingo, quando os resultados provisórios ainda não foram anunciados.

No entanto, os dados já conhecidos apontam para uma vitória da coligação PSD/CDS-PP/PPM por margem curta.