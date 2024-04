Foto: Nuno Patrício - RTP

A ministra da Justiça segue esta segunda-feira a ronda negocial para a adoção de medidas de combate à corrupção. Depois dos encontros com PSD, PS e Chega, Rita Júdice recebe no Parlamento os restantes partidos para depois, em 60 dias, apresentar um pacote que seja o resultado do consenso partidário contra a corrupção.