Comissão parlamentar TAP. Manuel Beja acusa CEO de "falta de bom senso e razoabilidade"

Manuel Beja acusou a presidente executiva da TAP de ter uma liderança "pouco servidora" e com "falta de bom senso e razoabilidade". O presidente do Conselho de Administração disse ainda que a vontade do Ministério das Infraestruturas foi muitas vezes "desacelerada" pelo "imobilismo" do Ministério das Finanças, o que pôs em causa a agilidade da TAP.