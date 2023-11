Comissão Política do PS debate futuro do partido

Na quarta-feira, depois da audiência em Belém com o chefe de Estado, o presidente socialista Carlos César, manifestou a vontade de que, em nome da estabilidade, o PS pudesse apontar um novo primeiro-ministro apoiado por uma maioria absoluta.A Comissão Política do PS reúne-se esta quinta-feira para definir o seu caminho em caso de formação de novo Governo socialista ou de realização de eleições legislativas antecipadas, após a demissão de António Costa das funções de primeiro-ministro.Os socialistas que, com a saída de António Costa, já estão a preparar o futuro. E há dois nomes, a marcar posição para suceder ao atual secretário-geral. São eles, o antigo ministro Pedro Nuno Santos, e o atual governante José Luís Carneiro.Para o histórico socialista Vítor Ramalho, o partido deve estar unido para enfrentar os próximos tempos e o presidente da República tem uma decisão difícil para tomar.Vítor Ramalho recomenda calma e maturidade ao PS e salienta que a Constituição permite que o presidente da República mantenha o PS no Governo, com outro primeiro-ministro.A decisão final será anunciada por Marcelo Rebelo de Sousa ainda esta quinta-feira.