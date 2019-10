Comissão Política do PSD incentiva Rui Rio a continuar

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O apoio foi unânime. O secretário-geral do PSD garantiu esta quarta-feira que Rui Rio recebeu um incentivo forte da Comissão Política Nacional para se recandidatar à liderança do partido, mas ainda não foi desta que o atual presidente social-democrata tomou uma decisão.

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se na última semana de outubro ou no início de novembro para marcar as eleições diretas e o Congresso para o início do ano.



Mais pormenores no trabalho da jornalista da Antena 1 Ana Isabel Costa.