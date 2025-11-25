Em direto
Parlamento assinala 50 anos do 25 de Novembro

Comparar o 25 de Novembro ao 25 de Abril? "É um disparate"

O 25 de novembro é, para António José Seguro, uma data importante.

Andreia Brito, Natália Carvalho - Antena 1 /

Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas

Mas o candidato a presidente da República defende que “isso nunca deve ser contra o 25 de Abril de 74 ou sequer igualar ao 25 de Abril de 74”.

Em entrevista ao podcast da Antena 1 Política com Assinatura, Seguro diz que o 25 de Abril foi “o momento fundador da conquista da liberdade”.

Recusa que haja uma instrumentalização da data por parte dos partidos. No entanto, diz que “alguns tentam reescrever a História”.

Comemorá-la (a data do 25 de Novembro) e refletir sobre ela, isso é positivo, agora contrapô-la ao 25 de Abril de 74 é que eu acho que é um disparate”, acrescenta o candidato a Belém. 

O país está farto de divisões, dispensávamos esta”, insiste. E conclui que não faz sentido tornar o 25 de Novembro um feriado nacional. 

Declarações de António José Seguro ao podcast Política com Assinatura, da editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.

