Comparar o 25 de Novembro ao 25 de Abril? "É um disparate"
O 25 de novembro é, para António José Seguro, uma data importante.
Em entrevista ao podcast da Antena 1 Política com Assinatura, Seguro diz que o 25 de Abril foi “o momento fundador da conquista da liberdade”.
Recusa que haja uma instrumentalização da data por parte dos partidos. No entanto, diz que “alguns tentam reescrever a História”.
“Comemorá-la (a data do 25 de Novembro) e refletir sobre ela, isso é positivo, agora contrapô-la ao 25 de Abril de 74 é que eu acho que é um disparate”, acrescenta o candidato a Belém.
“O país está farto de divisões, dispensávamos esta”, insiste. E conclui que não faz sentido tornar o 25 de Novembro um feriado nacional.
Declarações de António José Seguro ao podcast Política com Assinatura, da editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.