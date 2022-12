Compromissos assumidos pelo PS são para cumprir, diz António Costa

O primeiro-ministro afirmou que Portugal vai entrar em 2023 menos condicionado financeiramente, apesar da conjuntura internacional difícil.





Costa refere que não quer repetir o preço elevado que o país pagou por ter estado exposto aos mercados.





Para o chefe do Governo, é muito importante Portugal sair deste ano “com um défice melhor e com uma dívida menor do que as melhores expectativas”.





Para António Costa, se Portugal fechar mesmo este ano com uma divida no rácio do produto já melhor do que a de Espanha e a aproximar-se de França, então o país que ficará “com uma outra tranquilidade”.