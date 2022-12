Montenegro ironiza e diz que povo português tem de se habituar à crise

O presidente do PSD desafiou o líder do Governo a responder às perguntas feitas pelo partido sobre a alegada intromissão no Banco de Portugal e sobre a resolução do Banif, acusando o Governo de se “baldar ao esclarecimento”.





No jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PSD, Luís Montenegro recordou que os social-democratas colocaram, em 23 de novembro, 12 “perguntas diretas” ao primeiro-ministro sobre as acusações do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, até agora sem resposta.O líder do PSD continua a acusar António Costa de se comportar como o novo “dono disto tudo” e ao Governo de adotar “uma pose majestática, imperial, de quem tem a maioria absoluta” no Parlamento, nas câmaras, nas juntas de freguesia e no Parlamento Europeu.