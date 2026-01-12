Comunidades energéticas: candidato Jorge Pinto acredita que é possível criar "um país de laços"

Com painéis fotovoltaicos instalados no edifício da Junta de Freguesia, a iniciativa "já serve cerca de 50 famílias". O candidato, apoiado pelo Livre, defende que este projeto prova que é possível promover comunidade e "um país de laços".





Inaugurada em outubro de 2024, é uma iniciativa de combate à pobreza energética - produzindo e partilhando energia renovável.





De manhã, o candidato visitou a Casa Qui - Associação de Solidariedade Social, fundada em setembro de 2012, por iniciativa de um conjunto de três pessoas especializadas na área da juventude e das questões da orientação sexual e identidade ou expressão de género.





Uma das missões é apoiar crianças e jovens vítimas de violência doméstica ou expulsão de casa por motivo da sua orientação sexual ou identidade ou expressão de género.