Concertação social. Governo poderá modificar acordos "no sentido positivo"

Foto: Filipe Amorim - Lusa

Segundo o primeiro-ministro, foi acertado com os parceiros sociais “cumprir os acordos que estão hoje em vigor”, sendo também calendarizadas as próximas reuniões com os grupos de trabalho que vão fazer a avaliação da execução desses mesmos acordos.



“Eventualmente, se for caso disso, vamos modificá-los no sentido positivo”, acrescentou Montenegro.



Além disso, o Governo assegurou a sua “predisposição para auscultar, para debater e para aproximar posições que possam ser favoráveis a termos, no país, mais crescimento económico” e, consequentemente, melhores salários e melhores condições de vida, declarou Luís Montenegro.



Segundo o primeiro-ministro, esta predisposição permitirá “inverter a tendência dos últimos anos, que foi perdermos muitos dos nossos jovens mais qualificados para o estrangeiro”.



No final da primeira reunião da Comissão Permanente da Concertação Social de Luís Montenegro desde que tomou posse como primeiro-ministro, este frisou que logo na primeira semana da legislatura o seu Executivo anunciou “a descida dos impostos”.



“Isto não é uma política financeira; isto é uma política económica e de justiça social. Queremos com isto dar ao país um novo impulso para podermos ser mais produtivos” e competitivos, explicou.