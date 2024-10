Conferência Nacional do BE arranca hoje para debater estratégia política e autárquicas

A coordenadora do partido, Mariana Mortágua, intervém na abertura do primeiro de dois dias de trabalhos na Escola Secundária Carolina Michaëlis, nos quais mais de trezentos bloquistas vão debater e votar recomendações à Mesa Nacional -- órgão máximo entre convenções - sobre o rumo estratégico do BE.

No documento global apresentado pela Comissão Política o partido insiste nas críticas ao Governo PSD/CDS-PP, demarcando-se das suas políticas, mas também deixa reparos ao PS pela viabilização do Orçamento do Estado para 2025, recusando colocar o "socialismo na gaveta".

Sobre autárquicas, a direção alargada do BE afirma que pretende procurar, sempre que possível, alianças alternativas a governações de PS e PSD, mantendo a abertura para uma aliança à esquerda que desafie Carlos Moedas em Lisboa.

Este fim de semana será também votado um documento global alternativo apresentado por vários elementos que integravam a lista de Mariana Mortágua à Mesa Nacional do partido, que consideram que o modelo atual do partido "está esgotado, tanto no plano político como organizativo", "as viragens não explicadas de orientação e a prática interna dominante apontam para a decadência e para a degenerescência" e a atual organização está "desmotivada e desmobilizada".