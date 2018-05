Congresso do PS. Da eutanásia às alianças, Costa define identidade

Carlos Santos Neves - RTP25 Mai, 2018, 22:09 / atualizado em 25 Mai, 2018, 22:40 | Política

Após a homenagem ao fundador do partido, Mário Soares, que combinou registos de vídeo e momentos musicais, António Costa subiu ao púlpito da Batalha. Fez-se acompanhar por João Soares, enquanto se ouvia “À Minha Maneira”, dos Xutos & Pontapés.



Para trás ficava também o desfiar de fotografias de figuras do partido, algumas já falecidas. Foi mostrado o rosto de José Sócrates, recentemente desfiliado. Um instante em que as palmas subiram de tom.



As primeiras palavras do líder foram, precisamente, para uma evocação de Mário Soares. “Legou-nos um grande partido, um partido extraordinário”, principiou Costa, para depois atribuir ao fundador a génese de “uma identidade única, bem clara e vincada” que se traduz no facto de não haver “qualquer dúvida sobre o que é o PS e onde está o PS”.



Os socialistas, prosseguiu Costa, têm hoje “motivo” de orgulho no Governo em funções. E no advento do partido, há mais de quatro décadas, sublinhou o secretário-geral, os fundadores “não imaginaram que 45 anos depois” o partido estaria no poder executivo, porque “combatiam uma ditadura”.O XXII Congresso do PS teve início cerca das 20h00, sob a divisa “Portugal Melhor” e ao som do tema “Tourada”, interpretado por Fernando Tordo no Festival da Canção de 1973.





O líder socialista continuaria a colocar a tónica na “identidade” do partido, assente num "corpo de valores, uma atitude, uma forma de estar na vida política".



“É uma cultura, porque esses valores são os mesmos que fundaram o PS. São os valores da liberdade, da democracia, igualdade, solidariedade, integração na União Europeia sem sacrificar Portugal. São os valores do progresso e inovação”.



António Costa advogaria em seguida que se impõe não só conservar a matriz de valores do PS, mas também “reinterpretá-los com espírito reformista”, tendo em conta os “novos desafios”.



Entrou depois nesta intervenção inaugural o tema da eutanásia. No dia em que o ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva veio repudiar os projetos de legalização da morte medicamente assistida, o líder do PS capitalizou o palco da reunião magna para exortar o braço parlamentar a pugnar pelo direito a uma “morte digna”.



Haveria espaço para nova referência a Cavaco Silva. Referindo-se à “construção da democracia pluralista” como “o grande desafio do pós-25 de Abril”, Costa advogou que este sistema “tem sempre oportunidade para ter novos espaços”. E lembrou que, ao cavo de “uma década de cavaquismo”, o PS assumiu a “primeira linha” na renovação, pugnando pela “democracia participativa”, pelo “direito ao referendo” e “contra a corrupção”.

José Sócrates, um nome entre nomes



O capítulo que se seguiu na intervenção do líder do Partido Socialista incidiu sobre o papel europeísta da formação política. Costa citou um punhado de nomes. Entre os quais o do antigo primeiro-ministro José Sócrates, agora também ex-militante.“Quanto a metas eleitorais, quem as define são os cidadãos, não são os políticos”, disse António Costa à chegada à Batalha para o arranque do Congresso.





“O PS foi sempre e é campeão do europeísmo em Portugal. Foi assim quando, logo no primeiro Governo Constitucional, presidido por Mário Soares, apresentámos o pedido de adesão à CEE. Foi assim quando Jaime Gama, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, assinou a adesão. Foi assim nos governos de António Guterres, com a adesão ao euro. E foi assim com José Sócrates, quando assinou o Tratado de Lisboa. Sim, fomos sempre europeístas”, clamou.



Outro nome evocado foi o de Almeida Santos, concretamente o seu papel na reforma da justiça, assegurando “inteira igualdade entre homens e mulheres no casamento”, a “proteção de menores” e o ponto final a “normas absurdas” que levavam, por exemplo, a que as mulheres não pudessem “ter conta bancária ou pedir o passaporte”.



António Costa recordou também António Arnaut, conhecido como o pai do Serviço Nacional de Saúde, falecido esta semana.



“Nesta semana em que perdemos um dos nossos melhores dizemos aqui todos que o Serviço Nacional de Saúde que ele criou é um orgulho para todos nos e é nossa responsabilidade defendê-lo, preservá-lo e alargá-lo”, enfatizou.



Segurança Social



“Um país que seja coeso”

Quatro desafios estruturais

À atenção da esquerda parlamentar

Já em matéria de educação Costa sustentou que “não basta” que a Lei Fundamental “diga que somos iguais para termos as mesmas oportunidades”. Com “a paixão de António Guterres” como desígnio histórico do partido.“O Estado tem um papel imprescindível para assegurar a igualdade de acesso. Igualdade é sobretudo assegurar as oportunidades de todos se poderem realizar plenamente. Mais e melhor educação é a condição para que qualquer criança no nosso país tenha todas as oportunidades de desenvolver o seu potencial”, afirmou.No que toca aos temas da solidariedade e da Segurança Social, António Costa reivindicou para o PS uma vocação particular.“Honramo-nos de ter instituído o Rendimento Social de Inserção e o Complemento Solidário para Idosos, que é o instrumento mais poderoso para a redução da pobreza entre os mais fragilizados”, atalhou, acrescentando que tenciona “continuar este trabalho”.“Por isso, a atual maioria criou uma nova prestação social para as pessoas com deficiência”, frisou.“No ano passado aumentámos as pensões mais baixas e em outubro do próximo ano vamos dar mais um passo no sentido de fazer justiça àqueles que não tiveram oportunidade de ser criança quando tinham esse direito e que, agora, devem poder repousar”, continuou, aludindo ao fim da penalização de reformados com carreiras contributivas prolongadas.Costa abordaria depois as intenções do Executivo para enfrentar o despovoamento do interior, ao defender como urgente o investimento em telecomunicações e infraestruturas ferroviárias, por via, neste caso, do “maior programa de investimento na ferrovia dos últimos 100 anos”.“Queremos um país que seja coeso e não desistimos enquanto não tivermos esse país com mais coesão”.O “legado de Mário Soares” seria de novo revisitado, enquanto “enorme responsabilidade” do partido nas nomeações de governantes, mas também no trabalho dos deputados e dos autarcas. Os socialistas estão “tranquilos, orgulhosos e satisfeitos”, nas palavras de Costa.“Tranquilos, porque sabemos que cumprimos bem o nosso dever por ter assegurado ao país a estabilidade política necessária para fazer a mudança política que quisemos e que queremos continuar a fazer até ao último dia da legislatura”, afirmou, mantendo, como se previa, o tom centrado no futuro.O secretário-geral socialista começou então a elencar os quatro desafios estruturais que enquadram a sua moção ao XXII Congresso, intitulada “Geração 20/30”: demografia, sociedade digital, combate às desigualdades e resposta às alterações climáticas.Depois de lembrar o impacto das alterações climáticas no último verão, marcado pelos incêndios, António Costa falou da demografia: “Temos de ter boas políticas de apoio às famílias, temos de assegurar às novas gerações as condições adequadas para que possam constituir família e para que possam ter os filhos que desejarem ter”.O que implica “diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social, para o Estado poder pagar as pensões de hoje e de amanhã”, por garantir que o SNS seja capaz de dar resposta a “novas doenças” e por um ensino público para crianças “que vão ter uma esperança média de vida superior a 100 anos e uma vida mais saudável do que todos nós”.Quanto à emigração, o líder do PS defende a criação de condições para acolher “todos os imigrantes que queiram aqui trabalhar”. “Precisamos de mais imigração para termos um saldo demográfico positivo”, acrescentou.No domínio da “revolução digital”, alertou para a estimativa de desaparecimento, no futuro, de “14 por cento dos empregos”, pelo que “não pode ser uma revolução onde os robôs destroem o ser humano”. É preciso ter “um sistema de ensino mais flexível”, na ótica do primeiro-ministro.Foi já nas derradeiras passagens deste primeiro discurso aos delegados que Costa se dirigiu aos partidos que têm suportado a atual solução governativa, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Com um misto de elogios e farpas.Começou por fazer notar que o PS “nunca se escudou na retórica dos valores como mera utopia para amanhãs que cantam” e que é antes “um partido que quer fazer, um partido de governo que quer fazer tudo para que o país e cada português possam viver melhor”.Congratulou-se seguidamente com o que considerou ser o fim do “absurdo arco da governação, que excluía partidos democraticamente eleitos”.Para então afirmar: “Hoje podemos dizer a quem duvidava há dois anos e meio, que era impossível virar a página da austeridade sem sair do euro. Nós provámos que era possível sair da austeridade sem sair do euro”.“Porque sabemos que não enfrentamos a dívida com gravatas, mas sim com uma gestão rigorosa”, acentuou António Costa, que ainda insistiria numa avaliação positiva do trabalho do atual Ministério das Finanças na redução do défice e na redução de juros da dívida, o que, argumentou, permite ao Governo “investir na saúde, educação e serviços públicos”.“Se há algo de que nos devemos orgulhar nestes dois anos e meio é que acabámos com o mito de que é a direita que sabe governar a economia e as finanças públicas. Não, o PS é o partido que melhor governa a economia e as finanças públicas. Sabe governar e sabe transformar os valores da esquerda na realidade do dia-a-dia dos portugueses”, propugnou.