Conselho de Estado debruça-se sobre quadro internacional após cimeira da NATO

Recorde-se que o chefe de Estado português esteve na conferência sobre a paz realizada na Suíça em meados de junho.

Esta é a 35ª reunião do Conselho de Estado nos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém e a primeira com os novos conselheiros eleitos pelo Parlamento, entre os quais Carlos Moedas, indicado pelo PSD, Pedro Nuno Santos, pelo PS, e André Ventura, pelo Chega.



Na cimeira da NATO, acolhida pelos Estados Unidos,, atingindo assim a meta de dois por cento do Produto Interno Bruto definida no quadro da Aliança Atlântica.Montenegro indicou ainda queO Conselho de Estado integra, por inerência, os titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e antigos presidentes da República. Nos termos da Constituição, integra também cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado e outros cinco elementos eleitos pela Assembleia da República.

