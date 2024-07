Cimeira da NATO. Joe Biden falha conferência conjunta com Zelensky

A correspondente da RTP nos Estados Unidos adianta que não foi ainda apresentada qualquer justificação para esta substituição.



Não houve ainda uma clarificação se o encontro entre os dois presidentes, que também estava previsto para esta tarde, sofreu alterações.



Zelensky tem estado à margem dos trabalhos da cimeira da NATO mas já conseguiu chegar a acordos bilaterais com vários países presentes.



Por estes dias, a Aliança Atlântica reforça a sua posição no apoio à Ucrânia, com o novo comando NATO na Alemanha e o centro de treino de forças conjuntas na Polónia.



Entretanto, decorre esta quinta-feira uma reunião da NATO com países do indo-pacífico e União Europeia, um encontro que versa os desafios de segurança globais, um dia depois de terem sido apontadas algumas críticas a Pequim pelo apoio ao esforço de guerra russo.



A China não gostou de ouvir as palavras dos líderes ocidentais, que acusou de estarem a levantar uma retórica beligerante crescente.