Conselho de Ministros aprova alargamento territorial de apoios à reconstrução

Na declaração de quarta-feira, Luís Montenegro quis sustentar que o Governo mostrou “capacidade de resposta elevada” às intempéries que provocaram 18 mortes e centenas de desalojados em Portugal continental.

Há mais mil milhões de euros para a reconstrução de zonas afetadas pelos temporais - para um total de três mil milhões. Trata-se de dinheiro proveniente do Banco Europeu de Investimento. Até ao momento, foram recebidas candidaturas de 3.323 empresas, num montante de 748 milhões de euros.

Apoios da calamidade abrangem mais 22 municípios

Recorde-se que A situação de calamidade para 68 concelhos de Portugal continental foi inicialmente decretada a 29 de janeiro e posteriormente prorrogada, tendo terminado a 15 de fevereiro.



O Governo aprova esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o alargamento a todo o território do país de parte dos apoios definidos para os concelhos em situação de calamidade após as intempéries. A medida foi anunciada por Luís Montenegro após as reuniões com os partidos para apresentação das traves mestras do PTRR.“Iremos fazer um alargamento ao restante território nacional,, masque estão em vigor”, explicou o chefe do Governo a partir de São Bento.“Nunca antes as ajudas chegaram à vida das pessoas como agora, não estou a dizer que está tudo bem, que está tudo feito, estou a dizer que os procedimentos foram e são céleres, são simplificados e são céleres”, insistiu o governante.Montenegro agradeceu ainda o ”contributo positivo e construtivo”, por parte das forças políticas com assento parlamentar, “para a reflexão que culminará na versão final do PTRR”., afirmou.Ainda de acordo com o primeiro-ministro, a execução do PTRR não deverá pôr em causa o equilíbrio das contas públicas. Todavia, sem excluir “saldos orçamentais negativos”.“Teremos financiamento nacional deste programa - que sairá do Orçamento do Estado -, rácios negativos da dívida pública. Não estou a dizer que vai haver, mas não estou a excluir essa possibilidade”.Nos termos de um despacho publicado na quarta-feira, em Diário da República, outros 22 concelhos juntam-se aos 68 abrangidos pela situação de calamidade decretada pelo Governo, em janeiro, para as regiões fustigadas pela depressão Kristin.No despacho, o Governo lembra que a resolução de janeiro autorizava os membros do Governo responsáveis pela Economia e pela Administração Interna a identificar outros concelhos, a somar aos 68 inicialmente abrangidos pela situação de calamidade.Juntam-se-lhes, agora,, aos quaisTrata-se dos concelhos de