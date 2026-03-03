Conselho de Ministros presidido por Marcelo será dedicado à lusofonia, PTRR e situação geopolítica

A informação foi transmitida à Lusa por fonte do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A reunião vai realizar-se na residência oficial do chefe do Governo, em São Bento, e tem início marcado para as 10h30.

No final, haverá uma sessão de cumprimentos entre o presidente da República e todo o Governo, ministros e secretários de Estado, seguindo-se um almoço a dois entre Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro.

Marcelo vai cessar funções na próxima segunda-feira, data em que o novo presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República.O presidente da República já tinha confirmado na sexta-feira, em Bruxelas, que iria presidir a uma reunião do Conselho de Ministros.

Na altura, disse ser uma tradição o presidente da República presidir à última reunião do Conselho de Ministros quer quando ele próprio deixa o cargo, quer quando o primeiro-ministro cessa funções, recordando que presidiu em março de 2024 ao último Conselho de Ministros do Governo de António Costa antes de este deixar o cargo.

Em 2016, António Costa fez um convite semelhante a Aníbal Cavaco Silva, no final do seu mandato presidencial, sendo nessa altura um Conselho de Ministros exclusivamente dedicado aos assuntos do mar, que decorreu no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras, no distrito de Lisboa.

De acordo com o artigo 133 da Constituição, faz parte das competências do Presidente da República "presidir ao Conselho de Ministros, quando o primeiro-ministro lho solicitar".