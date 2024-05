Consenso em torno do novo aeroporto pode ser alargado, mas não é total

Esta manhã, no programa Entre Políticos, da Antena 1, o Partido Animais e Natureza avisa que a construção da infraestrutura vai pôr em causa a maior reserva de água potável da Península Ibérica.Inês Sousa Real lembrou que o antigo Campo de Tiro de Alcochete é uma opção questionável do ponto de vista ambiental e que vai sair cara aos portugueses.Joana Mortágua considera que a ANA - a empresa que gere a Portela - tem interesse em prolongar o período de funcionamento do aeroporto localizado no centro de Lisboa.