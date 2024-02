"Contextos não são sequer parecidos". BE traça distinções entre eleições nos Açores e no continente

Questionada sobre se, apesar do oceano que separa os Açores do continente, estes resultados poderão ser um indicador do que acontecerá nas eleições legislativas do próximo mês, a bloquista respondeu que há diferenças e relembrou que no arquipélago "já governava uma maioria de direita, enquanto em Portugal [continental] governava uma maioria absoluta do Partido Socialista".



"As eleições não estão relacionadas, os contextos não são sequer parecidos", frisou a líder parlamentar.



Mariana Mortágua disse ainda que o Bloco de Esquerda não cumpriu o seu objetivo nas eleições açorianas, não só porque não derrotou a direita, mas também porque "não manteve o seu grupo parlamentar, elegendo apenas um deputado".



"Queremos garantir que o Bloco continua a ser a mais firme oposição ao Governo de direita, ser a mais firme oposição a um Governo que tem aumentado a pobreza, que tem privilegiado interesses económicos, que tem batido recordes no número de nomeações e distribuição de lugares, e contamos com o BE/Açores para esta oposição", acrescentou.