Contrato do novo consultor de Fernando Medina continua a causar polémica

O novo consultor do Ministério das Finanças vai ganhar mais do que o vencimento bruto do primeiro-ministro. Sérgio Figueiredo irá auferir um salário bruto mensal de 5.832 euros. O Governo disse que não há sobreposição de funções com outros organismos públicos.