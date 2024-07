Convenção da Iniciativa Liberal. Reunião magna arranca este sábado para mudar estatutos e programa político

O maior rosto crítico é o de Tiago Mayan Gonçalves, que foi candidato às presidenciais pela IL e que já disse que pretende "refundar" o partido.





Sob o lema “Sempre a Crescer”, o partido reúne até domingo a sua VIII Convenção Nacional no Europarque, em Santa Maria da Feira, para a qual estão cerca de mil membros inscritos, divididos em formato presencial e remoto. Nesta reunião magna não eletiva serão aprovados estatutos e programa político.



Apesar de não haver alterações na presidência do partido resta saber se a oposição interna a Rui Rocha, que tem sido encabeçada pelo antigo candidato presidencial apoiado pela IL Tiago Mayan Gonçalves, vai aproveitar esta convenção para criticar a atual liderança.



Um dos temas que divide já a atual direção e a oposição é precisamente a alteração dos estatutos, em relação à qual haverá duas propostas em discussão e em votação pelos liberais: uma apresentada pelo Conselho Nacional da IL e uma outra dos opositores internos.



No caso da proposta de alteração de estatutos apresentada pelo Conselho Nacional da IL está prevista a criação da Mesa do Conselho Nacional, um novo órgão, e que a Comissão Executiva passe a ter o poder de aprovar as candidaturas a eleições.



Já sobre programa político, é a primeira vez que este documento vai ser alterado já que este se mantinha sem qualquer mudança desde a fundação da IL, adiantou o partido.



A convenção da IL decorre até domingo de forma presencial e digital.