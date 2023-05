Conversa Capital. Mariana Vieira da Silva diz que soube do caso nas Infraestruturas após contactos

Uma intervenção que seria pertinente, visto que a ministra substituía na altura o primeiro-ministro, em férias quando o incidente ocorreu.







Em entrevista à Antena 1 e ao, a ministra da Presidência explicou que foi informada pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros depois de os contactos terem sido feitos e apenas para informar sobre o que sucedera. Só nessa altura falou com o ministro das Infraestruturas.





Lembra que um computador de trabalho tem necessariamente um conjunto de informação diferente da informação pessoal e que, nesse âmbito, cabe a cada membro do Governo avaliar a relevância e, em função dessa avaliação, lançar os alertas e tomar os cuidados que se justifiquem.







Refere, no entanto, que depois dessa comunicação as opções tomadas já não são da responsabilidade do Executivo.foi conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Paulo Ribeiro Pinto, do





O programa pode ser ouvido na íntegra este domingo após o noticiário das 13h00.