"Correu bem". Presidente da República submetido a cirurgia urgente devido a hérnia encarcerada

O Presidente da República já está acordado e bem disposto", lê-se na nota publicada esta segunda-feira na página da Presidência da República. "A intervenção cirúrgica a que foi submetido o Presidente da República já terminou e correu bem.





"Foi perfeitamente atempada, mas era importante ser agora. Podia ter havido algumas complicações", acrescentou, explicando que um problema de hérnia encarcerada impede a circulação do sangue e provoca a morte de tecidos, pelo que poderia obrigar a retirar parte do intestino. A presidente do Conselho da Administração do Hospital de São João, Maria João Baptista, indicou que a cirurgia decorreu "sem complicações" mas que foi "importante" ter sido operado com rapidez.





Assim, após a cirurgia, "é expectável que o tempo de recuperação seja relativamente curto", apontou. Marcelo Rebelo de Sousa deverá ficar internado no Hospital de São João por dois dias e poderá receber visitas.



Elisabete Barbosa, diretora do serviço de cirurgia do Hospital de São João, não prevê que haja mais nenhuma complicação e explica que o Presidente “vai ter de reduzir a atividade física nos próximos dias”, previsivelmente nas próximas duas semanas.



A diretora do serviço hospitalar reiterou que a rápida intervenção foi “determinante” e explicou que se esperasse mais tempo arriscava ter de fazer uma resseção intestinal.

Substituição? Marcelo "está perfeitamente capaz"

O chefe da Casa Civil do Presidente afastou de novo a hipótese de Marcelo Rebelo de Sousa ser substituído em funções por questões de saúde, afirmando que o presidente “está perfeitamente capaz”.



“Já esteve a discutir assuntos comigo, já queria rever a agenda. É o presidente que conhecemos”, disse Fernando Frutuoso de Melo.



O chefe da Casa Civil adiantou que a agenda desta terça-feira está cancelada “e a seguir veremos”.



“Se tiver que fazer alguma alteração na sua agenda fará, mas continuará a exercer as suas funções plenamente”, garantiu.







Antes da cirurgia, que teve a duração de 1h30, o chefe da Casa Civil já havia dito que a questão da substituição não se colocava naquele momento.





Em declarações aos jornalistas, Maria João Baptista, presidente do Conselho da Administração do Hospital de São João, realçava antes da cirurgia que a intervenção tinha um risco "relativamente baixo".



"O facto de o Presidente já ter sido submetido a uma cirurgia prévia por uma hérnia semelhante a este quadro que tem neste momento foi um dos fatores que nos fez tomar a decisão já de imediato, porque tem um histórico prévio de já ter necessitado deste tipo de cirurgia". assinalou a presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João.





Trata-se de uma cirurgia "urgente, não emergente", afirmou ainda antes da intervenção.



Ao início da noite, a Presidência da República confirmava que Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido admitido esta segunda-feira no Hospital de São João após uma indisposição "na sequência de uma paragem de digestão".



O Presidente da República teve os primeiros sintomas de desconforto na segunda-feira ao sair de Lisboa, após ter marcado presença nas cerimónias do 1º de Dezembro . Partiu com destino a Amarante para participar nas cerimónias fúnebres do ex-presidente da Mota-Engil, António Mota. Horas depois, chegou ao hospital no Porto indisposto, com dores e vómitos.

De acordo com a nota publicada na página da Presidência, os médicos que acompanham Marcelo "entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos".



O primeiro-ministro Luís Montenegro falou com o Presidente da República e está a acompanhar a situação.

