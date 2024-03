Costa convida Marcelo para última reunião do Conselho de Ministros socialista

"O primeiro-ministro, António Costa, convidou o senhor presidente da República para presidir à última reunião do Conselho de Ministros do XXIII Governo Constitucional, que ocorrerá, extraordinariamente, no próximo dia 25 de março e será a primeira a realizar-se no novo Edifício do Governo, nas antigas instalações da Caixa Geral de Depósitos", lê-se na nota enviada por São Bento às redações.



Costa recorreu ao X, nas últimas horas, para dar conta do contacto que manteve com Luís Montenegro, na sequência da indigitação do número um da Aliança Democrática como primeiro-ministro.



"Congratulei o Dr. Luís Montenegro pela sua indigitação, com votos do maior sucesso na governação, para bem de Portugal e dos portugueses", escreveu António Costa na rede social.





"O governo naturalmente assegurará a melhor colaboração na transição de pastas e na instalação do XXIV governo constitucional."

Montenegro indigitado ao início da madrugada

Marcelo Rebelo de Sousa indigitou Luís Montenegro como primeiro-ministro, durante uma audiência com o líder do PSD, já depois das 0h00 desta quinta-feira.

"Tendo o presidente da República procedido à audição dos partidos e coligações de partidos que se apresentaram às eleições de 10 de março para a Assembleia da República e obtiveram mandatos de deputados, tendo a Aliança Democrática vencido as eleições em mandatos e em votos, e tendo o secretário-geral do Partido Socialista reconhecido e confirmado que seria líder da oposição, o presidente da República decidiu indigitar o Dr. Luís Montenegro como primeiro-ministro", indicou uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, pelas 0h20.

Montenegro adiantou, por sua vez, que vai apresentar ao chefe de Estado a composição do futuro governo no dia 28 de março. A tomada de posse está agendada para 2 de abril.



