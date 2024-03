Montenegro sai de Belém indigitado primeiro-ministro, novo governo toma posse a 2 de abril

Depois de uma noite eleitoral renhida e de o país ter ficado dez dias em suspenso, os resultados dos votos da emigração vieram confirmar a vitória da Aliança Democrática nas eleições.Conhecidos estes resultados, o presidente da República indigitou Luís Montenegro como primeiro-ministro. Numa nota divulgada noda Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa justifica a decisão com o facto de a Aliança Democrática ter vencido as eleições, quer em votos, quer em número de mandatos.Luís Montenegro vai a Bruxelas esta quinta-feira já como primeiro-ministro indigitado para se encontrar com a presidente da Comissão Europeia e com o Partido Popular Europeu (PPE).

Costa felicita Montenegro e garante colaboração

Congratulei o Dr. Luís Montenegro pela sua indigitação, com votos do maior sucesso na governação, para bem de Portugal e dos portugueses.

O governo naturalmente assegurará a melhor colaboração na transição de pastas e na instalação do XXIV governo constitucional. — António Costa (@antoniocostapm) March 21, 2024

António Costa e Luís Montenegro falaram durante a madrugada depois da indigitação do novo primeiro-ministro.Montenegro vai encabeçar o novo Executivo com uma maioria relativa. Após o encontro com o presidente da República, o líder do PSD recusou falar de cenários governativos, apesar da insistência de André Ventura.Na quarta-feira, o líder do Chega reiterou que continua a procurar chegar a um acordo com a AD para garantir a estabilidade para o país. Na Grande Entrevista da RTP3, Ventura deu ao presidente do PSD até à altura de discussão do Orçamento do Estado, no final do ano, para que chegue a um entendimento , caso contrário não votará a favor do documento.O PS, por sua vez, já confirmou que viabilizará um eventual orçamento retificativo e Pedro Nuno Santos confirmou ao presidente da República que será líder da oposição ao Governo de direita.