Portugal vai ter novo governo no dia 2 de abril, avança Montenegro

Foto: Lusa

Já passava da meia-noite quando a reunião terminou e o país também ficou a saber que Luís Montenegro vai apresentar a composição do próximo governo na próxima semana.



E enquanto decorria essa segunda audiência em Belém, foi publicada no site da Presidência uma nota a confirmar a indigitação de Luís Montenegro como primeiro-ministro.



Na nota de um parágrafo, o Presidente da República justifica a decisão com o facto de a Aliança Democrática ter vencido as eleições, quer em votos, quer em número de mandatos.



Há também com uma referência de Marcelo Rebelo de Sousa a Pedro Nuno Santos para sublinhar que o secretário-geral do PS reconheceu e confirmou que seria líder da oposição.