Montenegro apresenta Governo a 28 de março. Tomada de posse marcada para 2 de abril

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A "tomada de posse será a 2 de abril", acrescentou.



Luís Montenegro esteve reunido cerca de 20 minutos com o presidente e explicou a necessidade da formalização há pouco com a impossibilidade de estar presente no Palácio de Belém durante a manhã, por se deslocar a Bruxelas para a reunião do PPE, grupo parlamentar europeu a que pertence o PSD.



Montenegro sublinhou que era "importante" participar neste encontro já como novo primeiro-ministro português.