Luís Montenegro indigitado primeiro-ministro por Marcelo Rebelo de Sousa

No círculo da Europa, o Chega foi o partido com mais votos - 18,31% correspondentes a 42.972 eleitores que garantiram um deputado; segue-se o PS com 16,22% que correspondem a 38.061 boletins que garantiram o outro deputado.





Sem conseguir eleger ficou a AD (PSD/CDS-PP/PPM) com 14,21% correspondentes a 33.350 eleitores.





No círculo Fora da Europa, a vitória foi garantida pela AD com 22,9% (22.636 votos) e um deputado; a uma escassa distância surge o Chega com 18,27% (18.067) para ganhar o outro deputado deste círculo.



O PS, com 14.410 votos para 14,51%, falha neste círculo Fora da Europa a eleição do seu cabeça de lista, Augusto Santos Silva, que assim deixa o Parlamento depois de ter ocupado o lugar de presidente da Assembleia da República.



As razões para a ultrapassagem do Chega ao PS podem encontrar-se na votação do Brasil e dos Estados Unidos, com notícias a darem conta nas últimas semanas de uma mobilização da comunidade evangélica para o voto no partido de André Ventura.







No Brasil, o Chega foi mesmo o partido mais votado, com 24,61% do votos (13.724), contra os 20,45% (11.406) da AD e os 15,30% (8.536) do PS.





As contas finais dão a AD com 80 deputados (28,84%) no Parlamento (somam-se aos 77 mandatos da Aliança Democrática - 28,02% - os 3 mandatos do PSD/CDS-PP na Madeira - 0,82%), o PS com 78 (28%) e o Chega com 50 (18,07%).