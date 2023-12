Costa "magoado" afirma que voltaria a demitir-se perante parágrafo da PGR

Segundo o primeiro-ministro cessante,, a 7 de novembro., recordou Costa., admitiu o governante,", reforçou.

António Costa carregou na ideia de que teria hoje optado pela demissão, em circunstâncias semelhantes. Propôs, todavia, que a mesma pergunta fosse colocada à procuradora-geral da República, Lucília Gago, e ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

"O que se pode é perguntar a quem fez o comunicado, a quem tomou a decisão posterior de dissolver a Assembleia da República, se fariam o mesmo perante aquilo que sabem hoje", sugeriu o primeiro-ministro.

Questionado sobre a forma como encarou o seu envolvimento na investigação do processo Influencer, António Costa admitiu: "Se me perguntam se estou magoado, estou".

"Quem não se sente não é filho de boa gente. Nunca ninguém pôs em causa a minha integridade, a minha honestidade. Ninguém ao fim de uma vida inteira gosta de ser colocado nesta posição", enfatizou, para reivindicar, em seguida, "uma vantagem grande".

"Se há convicção muito firme que tenho é no sistema de justiça, que é muito original, que não tem paralelo, mas onde os cidadãos podem ter a garantia e uma confiança: é que ninguém está acima da lei. Se me perguntam se eu acho normal que seja publicitada, sem que sejam praticados atos idoneidade de uma pessoa, é algo que a justiça deve refletir. Não tenho dúvidas qual é o final da história. Sei que não tive nenhum benefício, nenhum benefício indevido, para além do salário que me é pago", rematou.

c/ Lusa