Costa promete "fazer mais e melhor" contra desigualdades

Foto: Lusa

O secretário-geral do Partido Socialista referiu como objetivos a democracia, a centralização, o combate à corrupção e prosseguir com as contas certas.





Quantos aos desafios, António Costa apontou às alterações climáticas, a demografia, a sociedade digital e as desigualdades.





Declarações feitas pelo líder do PS numa convenção, acompanhada pelo jornalista Horácio Antunes.