Costa quer voltar à Autoeuropa com Marcelo "no próximo mandato" em Belém

"Queria felicitar a Autoeuropa por mostrar que é possível regressar ao trabalho em segurança", começou por afirmar o chefe do Executivo."A fileira automóvel é hoje uma parte importante do nosso Produto Interno Bruto", continuou António Costa, que assinalaria, depois, o que disse ser a tradição das visitas à Autoeuropa com Marcelo Rebelo de Sousa, praticamente declarando o apoio a uma recandidatura do Presidente da República ao segundo mandato em Belém.





Na sua intervenção, o Presidente da República parecia estar a enveredar por igual caminho. "Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos anos próximos. E eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar. Cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor", declarou o chefe de Estado com António Costa perto de si.