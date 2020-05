"Vamos ultrapassar a pandemia e os efeitos económicos e sociais", defende Marcelo

As palavras do Presidente da República depois da visita à Autoeuropa, que recomeçou a retoma gradual da produção, levaram os jornalistas a perguntar se isso queria dizer que se ia recandidatar ao cargo, mas Marcelo não desfez o "tabu" e disse ser prematuro equacionar isso. Isto depois de o primeiro-ministro o ter desafiado a voltar à empresa no primeiro ano do novo mandato.



O Presidente quis deixar palavras de gratidão, esperança e confiança, pegando no exemplo da Autoeuropa e dizendo que a empresa e a relação com a Alemanha são exemplares.



Aproveitou para dizer que espera da Europa "uma palavra de afirmação, de fé e de futuro", que seja dada rapidamente, implicando reconstrução e solidariedade entre os países.