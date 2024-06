Cotrim de Figueiredo afirma ser possível eleger dois deputados

"Gostaria [de eleger dois eurodeputados]. Acho possível", disse João Cotrim de Figueiredo, questionado pelos jornalistas.

No arranque da campanha para as eleições europeias de 09 de junho, o primeiro da lista da IL tinha estabelecido como meta a eleição de um eurodeputado.

No final de uma visita ao Instituto Politécnico de Viseu, no nono dia de campanha, Cotrim de Figueiredo traçou como possível a eleição de um segundo eurodeputado tendo em conta que, declarou, a "campanha está a correr bem".

Cotrim de Figueiredo considerou que a sua candidatura é a que tem mostrado "doses superiores" de competência, confiança e otimismo em relação ao projeto europeu.

"É difícil olhar para as alternativas entre aqueles que gostam da Europa e não perceber que há aqui [na IL] uma muito maior capacidade de influência de mudar as agendas do Parlamento Europeu e de conseguir chegar junto de outros eurodeputados", frisou.

Cotrim de Figueiredo garantiu que a IL saberá ser "mais influente do que a sua expressão aritmética" e apelou a voto para poder fazer da Europa um "espaço de paz, prosperidade e liberdade".

Em Portugal, as eleições europeias realizam-se em 09 de junho e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. Serão eleitos 21 deputados.