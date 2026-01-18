Política
Cotrim de Figueiredo assume "derrota pessoal" e critica "erro estratégico" de Montenegro
"Assumo como uma derrota pessoal", declarou o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. "A minha derrota não diminui nada uma outra enorme vitória: a vossa vitória", acrescentou, dirigindo-se aos seus apoiantes na sede de campanha.
Foto: António Pedro Santos - Lusa
"É provável que venhamos a ter um presidente da República oriundo do PS. Tal ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD", asseverou.
"Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro", acrescentou.
O ex-líder da IL adiantou ainda que não tenciona endossar ou recomendar o voto a qualquer um dos candidatos que seguem para a segunda volta.