Política
Cotrim de Figueiredo considera que sondagem dá escolha "muito mais clara para os portugueses"
João Cotrim de Figueiredo considera que esta sondagem, divulgada esta terça-feira, confirma que "esta é a única candidatura que cresce em todas as sondagens".
O candidato e ex-líder do Iniciativa Liberal está em terceiro nas sondagens, perto da possibilidade de ir à segunda volta, e considera que se os portugueses "querem ter alguém responsável no espaço de centro-direita, só têm uma alternativa".
Questionado se as polémicas dos últimos dias podem afetar os resultados nas urnas, Cotrim de Figueiredo declarou ter virado "a página" e estar com "redobrada energia".
"Estou cheio de força. Vou voltar à campanha".