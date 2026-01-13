Cotrim de Figueiredo considera que sondagem dá escolha "muito mais clara para os portugueses"

"Neste momento, a escolha ficou muito mais clara para os portugueses. Com esta sondagem, a amostra é maior, a margem de erro é muito mais pequena. Só há três candidaturas com possibilidade de chegar à terceira volta", afirmou à RTP, em reação à sondagem da Católica.



O candidato e ex-líder do Iniciativa Liberal está em terceiro nas sondagens, perto da possibilidade de ir à segunda volta, e considera que se os portugueses "querem ter alguém responsável no espaço de centro-direita, só têm uma alternativa".



Questionado se as polémicas dos últimos dias podem afetar os resultados nas urnas, Cotrim de Figueiredo declarou ter virado "a página" e estar com "redobrada energia".



"Estou cheio de força. Vou voltar à campanha".

