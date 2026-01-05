Cotrim de Figueiredo diz que apelo ao voto de Montenegro em Marques Mendes mostra preocupação

"Isto, agora, parece estar a preocupar tanto o PSD que vem o presidente do próprio partido tentar apelar ao voto útil no seu candidato. Não seria necessário se o candidato fosse capaz de granjear e mobilizar todo o eleitorado da Aliança Democrática (AD)", disse o candidato, no final de uma visita ao Centro Social Interparoquial de Santarém - Unidade D.António Francisco.

João Cotrim de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, considerou que Montenegro já percebeu que Marques Mendes é um candidato que não consegue sequer mobilizar o próprio eleitorado do PSD e da AD.

"Portanto, se calhar está arrependido da escolha de candidato, mas isso não me diz respeito", atirou, depois de Montenegro ter apelado ao voto útil em Marques Mendes no domingo, dia em que arrancou oficialmente a campanha eleitoral para as presidenciais de 18 de janeiro.

Em sua opinião, o apelo ao voto em Marques Mendes é, igualmente, um sinal de fraqueza.

O ex-presidente da IL confessou que estava à espera que o presidente do PSD apelasse ao voto no candidato apoiado pelo PSD, mas "mais adiante" na campanha e não de forma tão precoce.

"Registo a preocupação da campanha de Marques Mendes com a minha campanha e registo, sobretudo, que pessoas com responsabilidades democráticas fazem apelos bastante precoces a um voto numa segunda ou terceira escolha", atirou.

Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde.

Caso nenhum deles consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta a 08 de fevereiro entre os dois mais votados.