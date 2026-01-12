Cotrim de Figueiredo nega denúncia de assédio sexual e avança com queixa em tribunal

O candidato diz que a denúncia feita por uma antiga funcionária do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal é falsa e adianta que vai avançar com uma queixa em tribunal.





"É absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de um processo de difamação", afirmou Cotrim Figueiredo aos jornalistas.





Esta segunda-feira, uma ex-assessora parlamentar da IL fez uma publicação no Instagram na qual diz ter sido vítima de assédio sexual.



Apesar da insistência, o candidato, apoiado pela IL, repetiu, várias vezes, que a denúncia é "completamente falsa", motivo pelo qual está de "consciência absolutamente tranquila".



"Perguntem a qualquer das dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se têm alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na mesma altura dessa senhora", desafiou.