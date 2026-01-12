Política
Cotrim de Figueiredo nega denúncia de assédio sexual e avança com queixa em tribunal
João Cotrim de Figueiredo negou esta segunda-feira a denúncia de assédio sexual que está a circular nas redes sociais.
Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa
O candidato diz que a denúncia feita por uma antiga funcionária do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal é falsa e adianta que vai avançar com uma queixa em tribunal.
"É absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de um processo de difamação", afirmou Cotrim Figueiredo aos jornalistas.
Esta segunda-feira, uma ex-assessora parlamentar da IL fez uma publicação no Instagram na qual diz ter sido vítima de assédio sexual.
Apesar da insistência, o candidato, apoiado pela IL, repetiu, várias vezes, que a denúncia é "completamente falsa", motivo pelo qual está de "consciência absolutamente tranquila".
"Perguntem a qualquer das dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se têm alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na mesma altura dessa senhora", desafiou.
Apesar da insistência, o candidato, apoiado pela IL, repetiu, várias vezes, que a denúncia é "completamente falsa", motivo pelo qual está de "consciência absolutamente tranquila".
"Perguntem a qualquer das dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se têm alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na mesma altura dessa senhora", desafiou.