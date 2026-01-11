Política
Presidenciais 2026
Cotrim de Figueiredo, o "catalisador" com "queda" para a rua
Na disciplina de química, um catalisador é uma substância que acelera ou facilita uma reação, sem ser consumida pelo processo. Para o histórico do PSD José Miguel Júdice, é exatamente isso que faz - ou pode fazer, na Presidência - o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.
Foto: Oriana Barcelos
É a mensagem que Cotrim tem tentado passar nesta campanha. Aos microfones dos jornalistas, ele garante, sempre que lhe perguntam, que será o maior aliado de qualquer executivo reformista - e até já o disse numa carta enviada ao primeiro-ministro. O compromisso tem-lhe valido críticas dos adversários. Hoje, foi Jorge Pinto quem não deixou passar a oportunidade, quando as duas campanhas se cruzaram nas Caldas da Rainha. "Olha, vi ali um posto dos CTT, se quiseres enviar uma carta nova ao Montenegro...", atirou o candidato apoiado pelo Livre.
João Cotrim de Figueiredo tenta, é claro, chegar ao eleitorado que votou AD nas legislativas - mas procura, ainda assim, distanciar-se o quanto baste do PSD. Logo ele, que até gosta de laranjas e prefere as do Algarve. Mas se é para escolher um fruto para trincar, o que vai são os peros bravos de Esmolfe. É o que escolhe na Praça da Fruta: "são dois quilos, logo", pede o candidato, debruçado sobre as bancas.
Agora que o período oficial de campanha presidencial vai para a segunda semana, Cotrim de Figueiredo intensifica os contactos na rua.
Na praça das Caldas da Rainha, fala com ex-combatentes que se queixam do abandono de Marcelo Rebelo de Sousa, fala com jovens que vão ao mercado de livro na mão, à procura de um autógrafo, fala com eleitoras indecisas, que não sabem se pendem para o candidato liberal, ou para Marques Mendes, porque a experiência também conta.
Cotrim fala com todos e acha que tem jeito. "Noto é que eu tenho argumentos para todos os tipos de eleitor, desde os mais racionais aos menos racionais, e que consigo adaptar rapidamente o meu discurso e fazer com que as pessoas sintam confiança, à vontade, naturalidade em escolher a minha candidatura", considera. Agora, é esperar para ver se tem mesmo talento para as pessoas - ou se as promessas de voto são conversa para candidato ouvir.