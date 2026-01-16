Cotrim Figueiredo acredita que numa eventual segunda volta terá apoio de Mendes

"Eu creio que o próprio candidato Marques Mendes tem a responsabilidade e a experiência suficiente para acabar por vir recomendar o voto na minha candidatura indo eu à segunda volta", considerou o também eurodeputado, no final de uma visita à empresa Trimalhas em Guimarães, no distrito de Braga.

Naquele que é o último dia de campanha, e confrontado com uma notícia do Expresso que avança que o PSD não deverá declarar apoio numa segunda volta sem Mendes, Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), assumiu ter a expectativa de que Mendes, candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP, o apoiará.

"É um direito legítimo do PSD não o fazer, mas parece-me um pouco demissionista em relação ao futuro da política", afirmou.

Tal como tem repetido várias vezes, o antigo líder da IL apelou ao voto na sua candidatura para evitar ter António José Seguro e André Ventura numa eventual segunda volta.

"Muitos não quererão ter uma escolha entre António José Seguro e André Ventura", insistiu.

Cotrim Figueiredo referiu que os candidatos Marques Mendes e Gouveia e Melo já perceberam que não têm hipóteses de ir a uma eventual segunda volta e isso nota-se na dinâmica das suas campanhas e nos seus esclarecimentos.

Apesar das polémicas que assombraram a sua candidatura, nomeadamente uma denúncia de assédio sexual e a dúvida sobre um eventual apoio a André Ventura, o candidato presidencial continua confiante de que vai merecer a confiança dos portugueses e vai disputar a segunda volta.

Aliás, a expectativa é tal que o candidato revelou que já sabe o que vai fazer na campanha da segunda volta, tendo tudo idealizado.

"Se começasse a pensar nisso só no fim de semana provavelmente não sairia tão bem, portanto, já começámos. O pior que pode acontecer é não utilizarmos", concluiu.

As eleições presidenciais estão marcadas para domingo.

Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde.

Caso nenhum deles consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta em 08 de fevereiro entre os dois mais votados.