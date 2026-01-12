Cotrim Figueiredo assume ter sido "pouco claro" e garante não querer Ventura como PR

"Eu não disse que ia votar André Ventura, o que eu disse é que não me comprometia com nenhuma candidatura e lamento ter sido pouco claro, isso assumo, fui pouco claro", afirmou o também eurodeputado, no final de uma visita à UBIMedical na Covilhã, em Castelo Branco.

No Fundão, após ter visitado o Mercado Municipal, Cotrim Figueiredo revelou que, numa eventual segunda volta das eleições em que não esteja, não excluía o apoio a qualquer candidato.

Mais tarde, numa segunda ação em Castelo Branco, e instado, por diversas vezes, a dizer claramente se apoiaria André Ventura, líder do Chega, numa eventual segunda volta, Cotrim Figueiredo respondeu com uma pergunta: "Qual é a dúvida desta frase? Não excluo nenhuma hipótese, incluindo André Ventura, incluindo Seguro, incluindo Manuel João Vieira, incluindo não apoiar ninguém".

Entretanto, numa publicação no Instagram, Cotrim Figueiredo publicou um "esclarecimento importante" e escreve: "Eu disse que votaria André Ventura? Não disse. Fui pouco claro, assumo".

"O que eu disse é que não me comprometia com o apoio a nenhum candidato na segunda volta. É óbvio que não quero André Ventura como Presidente da República", frisou.

E diz ainda que vai passar à segunda volta das eleições presidenciais porque a sua "campanha otimista representa a esperança num futuro melhor para a democracia portuguesa".

As eleições presidenciais, às quais concorrem 11 candidatos, estão marcadas para domingo.

Caso nenhum deles consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta em 08 de fevereiro entre os dois mais votados.