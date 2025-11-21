Cotrim mantém que foi pressionado por "apoiantes de Marques Mendes" para desistir

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao Centro de Apoio Social do Pisão, em Cascais, João Cotrim Figueiredo reagiu às declarações de Luís Marques Mendes, que o acusou de desonestidade, indignidade e de "usar os piores truques da política tradicional", depois de o ex-líder da IL ter dito em entrevista ao Expresso que recebeu pressões de outras candidaturas para abandonar a sua, apontando a de Marques Mendes.

Cotrim Figueiredo reiterou que "houve pressões de apoiantes de Marques Mendes", frisando que, ao denunciá-las, "quis que elas parassem e funcionou".

"Portanto, para mim esse assunto está encerrado. Deixou de haver pressões porque perceberam que esta candidatura é para ir até ao fim, porque tem o seu espaço próprio, não está refém de mais nenhuma estratégia ou candidatura", afirmou.

Sobre a reação de Marques Mendes, Cotrim Figueiredo disse só poder concluir que está a mostrar "algum receio em face da [sua] subida das sondagens e da confirmação" de que a possibilidade de chegar à segunda "não é só real, mas forte".

Questionado se as pressões que recebeu foram apenas de apoiantes ou de pessoas da candidatura, Cotrim Figueiredo respondeu: "Tudo o que eu disse na altura disse exatamente nos termos em que devia ter dito".

"O objetivo era parar que houvesse essas pressões. Essas pressões deixaram de existir, portanto não vou voltar ao assunto porque não tenho necessidade", disse, recusando novamente voltar a revelar quem o pressionou.

O candidato presidencial Luís Marques Mendes acusou hoje o seu adversário Cotrim Figueiredo de desonestidade, indignidade e de "usar os piores truques da política tradicional", negando pressões suas ou da candidatura sobre o antigo presidente da IL.

"Nunca na vida fiz qualquer pressão junto de João Cotrim Figueiredo. Não falo com ele há mais de dois anos. E também ninguém da minha candidatura alguma vez foi mandatado para ter qualquer conversa com ele nesse sentido. A notícia é, portanto, completamente falsa, fantasiosa e um abuso, uma indignidade", disse.