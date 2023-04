"Crime de desobediência". Montenegro condena posição do Governo no inquérito da TAP

, apontou Luís Montenegro, em conferência de imprensa.





Para o secretário-geral do PSD, "é uma distorção completa do equilíbrio de poderes constitucionais entre órgãos de soberania". O social-democrata não poupou o Governo e acrescentou que tal "constitui um crime de desobediência qualificada para os membros do Governo que não cumpriram a determinação da Assembleia da República e se recusam a fazê-o de forma absolutamente inaceitável".





"Perante isto, os deputados do PSD na Comissão de Inquérito em causa vão solicitar que a lei seja aplicada", declarou Montenegro.





A lei é muito clara, frisou: "Compete ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dar nota deste incumprimento legal ao senhor presidente da Assembleia da República e compete a este fazer a participação ao Ministério Público pela prática do crime de desobediência qualificada dos titulares dos ministérios das Finanças, das Infraestruturas e da Presidência do Conselho de Ministros".





O interesse do PSD, garantiu ainda Montenegro, é "apurar a verdade". Os gabinetes dos ministros Fernando Medina e João Galamba responderam na terça-feira ao pedido do PSD, alegando que as informações solicitadas não são abrangidas pelo objeto da comissão de inquérito, nem pelo período em análise, entre 2020 e 2022.







Este assunto é "demasiado sério, coloca em causa o normal relacionamento entre órgãos de soberania, é inaceitável, é inconcebível".





E dirigindo-se a António Costa, Montenegro disse que é preciso "descobrir a verdade doa a quem doer".





"Não se esqueça daquilo que disse e faça aquilo que disse, doutor António Costa".







O Governo "não tem o direito de apreciar, interpretar as decisões da Assembleia da República".