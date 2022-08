Crise nas urgências de obstetrícia foi uma constante nos últimos meses

O fim do mandato de Marta Temido fica marcado por uma sucessão de casos nos serviços de obstetrícia e ginecologia em todo o país. Nos últimos meses o caos nas urgências e nas escalas de médicos veio mostrar as falhas e fragilidades do Serviço Nacional de Saúde.